عدد جديد من "حوليات وزارة الآثار المصرية"2017-05-20 02:41:49
أعلن الدكتور الحسين عبد البصير، المشرف العام على الإدارة العامة للنشر العلمي بوزارة الآثار، إصدار العدد السابع والثمانين من الدورية العلمية العالمية “حوليات وزارة الآثار المصرية” والتي تشمل تقارير ومقالات ومراجعات كتب بلغات أجنبية.
وأكد “عبد البصير”، فى تصريح له، الخميس، أن العدد الأول من هذه الدورية صدر في عام 1900، حيث تعد واحدة من أهم وأعرق الدوريات في مجال الآثار المصرية في العالم كله، وأن وزارة الآثار توليها اهتماماً خاصاً.
وأوضح أنه ابتداءً من هذا العدد تم إصدار “حوليات وزارة الآثار” في شكل جديد تماماً مختلف ومتنوع من حيث الشكل والمضمون؛ فقد تم تحديث الهيئة العلمية لتحرير الدورية وتضم حاليا كبار علماء المصريات في العالم أجمع، لافتا إلى أنه تم تقسيم المحتوى الداخلي للعدد بشكل جديد، وتم استحداث جزء جديد لعرض الكتب الأثرية الصادرة حديثاً.
وأضاف أن العدد الجديد يبدأ بتقديم الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، ثم ينقسم إلى تقارير البعثات الأثرية ويقدم مجموعة من أهم تقارير حفائر وأعمال البعثات الأثرية العاملة في مصر ومن بين التقارير في هذا العدد تقرير مشروع تمثالي ممنون في الأقصر، وتقرير مشروع آمون مس، وتقرير مشروع نصوص معبد فيله في أسوان، وتقرير موقع الفن الصخري الجديد في واحة الفرافرة، وتقرير أعمال الحفائر والترميم في جزيرة إلفنتين بأسوان، وغيرها من التقارير.
ويضم العدد مجموعة منتقاة من أهم المقالات العلمية المحكمة مثل مقال الدكتور زاهي حواس عن اغتيال الملك رمسيس الثالث، ومقال الدكتور الحسين عبد البصير عن تعبير مصري قديم ذي دلالات عدة ورد في إحدى نصوص السير الذاتية من العصر الصاوي المتأخر (الأسرة 26)، ومقال الدكتور نشأت الزهرى عن لوحة من عصر الأسرة الحادية عشرة.
يتم تقديم عرض الكتب للمرة الأولى داخل الدورية وهو خاص بعرض أهم الكتب والإصدارات العلمية الحديثة، ويضم هذا العدد مراجعة لكتاب الدكتورة مها فريد مصطفى عن “مصطبة شمعاى بأحد النجوع بمنطقة قفط، وصدر هذا الكتاب باللغة الإنجليزية عن الإدارة العامة للنشر العلمي بوزارة الآثار عام 2014، وقام بعرض هذا الكتاب المهم عالم الآثار الأمريكي الدكتور إدوارد بروفارسكى.
وتم تخصيص هذا العدد لتكريم للدكتورة علية حسين شريف كسنة حسنة اتبعتها وزارة الآثار لتكريم أبنائها الآثاريين بشكل خاص وعلماء الآثار في كل مكان بشكل عام ، حيث قدمت الدكتورة علية حسين شريف للوزارة العديد من الإنجازات خاصة في مجال النشر العلمي حينما كانت تعمل مديراً عاماً لإدراة النشر العلمي ويحمل غلاف العدد وجه تمثال للملك أمنحتب الثالث أثناء الكشف عنه.
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