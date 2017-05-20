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اليوم.. استكمال محاكمة بديع وآخرين في "فض رابعة"
مرشد اﻻخوان محمد بديع ‎

اليوم.. استكمال محاكمة بديع وآخرين في "فض رابعة"

2017-05-20 03:21:13

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدا السبت، محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعدد من العناصر الموالية لهم ، في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر.

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