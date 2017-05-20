قدمت فرقة “ومضة” المصرية لعروض خيال الظل والأراجوز عروضا بمركز الخرافى الكويتى لذوى الاحتياجات الخاصة على هامش مشاركة الفرقة فى الدورة الخامسة للمهرجان العربى لمسرح الطفل والمقام حاليا بالكويت.

وقال الملحق الثقافى المصرى بالكويت الدكتور نبيل بهجت، فى تصريح، الجمعة، إن الفرقة قدمت خلال العرض عددا من الحكايات فى إطار المبادرة التى أعلنها المهرجان كتيمة عامة لهذه السنة وهي “مسرحة القصة”، وبدأ العرض بحالة تنشيط عرف فيها الفنانين الجمهور بفن خيال الظل وأدواته المختلفة في إطار مقدمة ثم بدأ العرض بأغانى تراثية مستوحاة من التراث المصرى.

وأضاف “استلهم العرض عددا من نوادر جحا المصرى في محاولة للوقوف بقدم في التراث والأخرى في الواقع فجاء استلهام القصص المختلفة للتأكيد على قيم عصرية وإيجابية كالتعاون والإخاء والمحبة وقيمة الوقت”.

وأشار بهجت إلى أن فرقة “ومضة” تعد الفرقة الوحيدة في الوطن العربي المتخصصة في فنون خيال الظل والأراجوز، حيث أخذت على عاتقها المحافظة على التراث متمثلة في هذا الفن وبناء أرشيف وطني له والمحافظة على فنانيه ككنوز بشرية وتدريب كوادر جديدة ، لافتا إلى وجود منهج اعتمدته الفرقة لإشاعة الأمل والتفاؤل لذا شهد عرضها “صندوق الحكايات” تفاعلا من قبل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ورسم على وجوههم الابتسامة.

وأشار بهجت إلى أن فرقة “ومضة” تشارك في الدورة الحالية للمهرجان بعدد من ورش العمل لتدريب الاطفال ورواد المهرجان على فنون الأرجوز وخيال الظل المصرى.

وقدم العرض الفنانين على أبوزيد ومحمود سيد وصلاح بهجت ومصطفي الصباغ والعرض تأليف وإخراج الدكتور نبيل بهجت مؤسس الفرقة .