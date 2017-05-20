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الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة
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الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة

2017-05-20 02:30:17
وكالات

أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة لكن دون أعلى مستوياتها للجلسة، الجمعة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 141.82 نقطة بما يعادل 0.69 بالمئة ليصل إلى 20804.84 نقطة وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 16.01 نقطة أو 0.68 بالمئة ليسجل 2381.73 نقطة وصعد المؤشر ناسداك المجمع 28.57 نقطة أو 0.47 بالمئة إلى 6083.70 نقطة، بحسب وكالة أنباء “واس”.

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