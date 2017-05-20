قال الأديب الكبير بهاء طاهر إنه متشوق لمتابعة مسلسل “واحة الغروب” الذي يبدأ عرضه في رمضان.

وأضاف طاهر في تصريحات صحفية أنه سعد باستقبال نجوم المسلسل الفنانة منة شلبي والفنان خالد النبوي. وأن فريق العمل المحترم وحجم الإنتاج الكبير يبشران بعمل فني راقي يمتع المشاهدين في مصر والوطن العربي.

وأوضح الروائي الكبير أنه لم يتابع مع فريق عمل المسلسل أي تفاصيل، لأن دوره يتوقف عند كتابة العمل الأدبي، لكنه كان يتواصل مع فريق العمل إذا طلبوا أي استفسار.

جدير بالذكر أن رواية “واحة الغروب” صادرة عن دار الشروق في عام 2008 وحصلت على جائزة البوكر في نفس العام، وأن المسلسل من إنتاج شركة العدل جروب، بطولة منة شلبي وخالد النبوي، ويعرض المسلسل على قنوات دي إم سي في رمضان خلال أيام.