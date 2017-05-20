قال القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر ، إن القوات المسلحة بكافة وحداتها والأجهزة الأمنية تعلم ما ستقوم به للرد على الأعمال الإرهابية التي وقعت أمس الخميس في قاعدة براك الشاطئ وبلدية سلوق الجمعة.

وذكرت وكالة الانباء الليبية بالبيضاء، أن القائد العام كشف، أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لديها معلومات كاملة عن مصدر الهجوم الإرهابي في براك الشاطئ وسنرد عليه في أقرب وقت.

وأضاف حفترة أنهم لن يقبلوا بهذا العمل الأهوج والرد سيكون مزلزلا.

وكشف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية عقيد أحمد المسماري في وقت سابق من اليوم، عن إن 141 شهيدا إحصائية الشهداء في الهجوم الإرهابي على قاعدة براك الشاطي بينهم مدنيين.