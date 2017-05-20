أعلنت جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن فتح باب الترشُّح والترشيح لدورة عام 2017، بدءًا من منتصف مايو الجارين وحتى 31 أغسطس المقبل، وتتوزع فئات الجائزة على النحو التالي: فئة الترجمة من العربية إلى الإنجليزية (200.000 دولار)، فئة الترجمة من الإنجـليزية إلى العـربية (200.000 دولار)، فئة الترجمة من العــربية إلى الفرنسـية (200.000 دولار).

فئة الترجمة من الفــرنسية إلى العـربية (200.000 دولار)، جــــائزة الإنجــــاز (200.000 دولار).

كما أعلنت جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن فتح باب الترشُّح والترشيح في الفترة نفسها لجوائز الإنجاز في ترجمات اللغات الشرقية التالية:

الترجمة من العـربيــة إلى الأرديـــة (100.000 دولار)، الترجمة من الأرديــة إلـى العـربيــة (100.000 دولار)، الترجمة من العـربية إلى الصــينية (100.000 دولار)، الترجمة من الصــينية إلى العـربية (100.000 دولار)، الترجمة من العربية إلى الفارسية (100.000 دولار).

الترجمة من الفارسية إلى العربية (100.000 دولار)، الترجمة من العـربية إلى المالاوية (100.000 دولار)، الترجمة من المـالاوية إلى العربية (100.000 دولار)، الترجمة من العربية إلى اليابانية (100.000 دولار)، الترجمة من اليابانية إلى العربية (100.000 دولار).