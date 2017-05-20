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اليوم.. محاكمة 9 محامين بتهمة احتجاز أعضاء النيابة بأبو كبير
محاكمة ـ محكمة‎

اليوم.. محاكمة 9 محامين بتهمة احتجاز أعضاء النيابة بأبو كبير

2017-05-20 02:04:03

تستكمل محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، محاكمة 9 محامين متهمين باحتجاز أعضاء النيابة العامة بمركز أبو كبير لمدة 5 ساعات متواصلة ومنعهم من مغادرة مكاتبهم.

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