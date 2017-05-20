ناعوت تستعرض تجربتها الشعرية بـ"مصر الجديدة"2017-05-20 01:47:04
تنظم مكتبة مصر الجديدة ، فى السادسة من مساء اليوم السبت، الصالون الشهرى للكاتبة والأديبة فاطمة ناعوت تتحدث فيه مع جمهور المكتبة عن تجربتها الشعرية التي أنتجت عديد من الدواوين حتى الآن، وعن كتبها النقدية التي جمعت فيها مقالاتها عن قاصين وروائيين وشعراء ومسرحيين عرب وأجانب صرح بذلك د.نبيل حلمى سكرتير عام جمعية مصر الجديدة .
من جانبها أشارت ايمان مهدى، مديرة مكتبة مصر الجديدة إلى أن ناعوت سوف تتعرض لتجربة الترجمة من اللغات الأجنبية إلى العربية، وتجربتها الخاصة في ترجمة أعمال فرجيينيا وولف وغيرها من الروائيين والشعراء الذين تفاعلت مع أعمالهم وقدمتها للمكتبة العربية، وتتحدث- كذلك- عن أعمالها الصحفية، والمعارك التي خاضتها من أجل الجمال، تلك التيمة التي تحرص عليها في معظم كتاباتها.
يعقبها أمسية فنية للموسيقى العربية للفنان محمد الشامى والفنانة داليا عبدالوهاب، تتضمن عديد من أغانى زمن الفن الجميل، حيث تشدو داليا بأغانى لكوكب الشرق أم كلثوم ووردة وشريفة فاضل وفايزه أحمد، بينما يطربنا الشامى ويغنى بعض أغانى محمد وشدى ومحمد العزبى ومحمد عبدالمطلب .
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