 Moheet on google
السبت 20 مايو 2017 02:20 صباحاً
روابط سريعة
"مجتمع السلم" تقرر عدم المشاركة في الحكومة الجزائرية المقبلة
عبد الرزاق مقري
عبد الرزاق مقري

"مجتمع السلم" تقرر عدم المشاركة في الحكومة الجزائرية المقبلة

2017-05-20 01:47:24

قرر المجلس الشوري الوطني لحركة (مجتمع السلم) الجزائرية مساء /الجمعة/ عدم مشاركة الحركة في الحكومة التي ستتشكل عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع من مايو الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أنه تم التصويت بالإجماع لصالح قرار عدم المشاركة على إثر أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الشوري الوطني الذي دعا إليه رئيس الحركة عبدالرزاق مقري للفصل في مسألة المشاركة من عدمها في تشكيلة الحكومة المقبلة.

وكان مقري قد كشف عن لقاء جمعه برئيس الحكومة الجزائرية عبدالمالك سلال تلقى خلاله عرضا لمشاركة حركة مجتمع السلم في الحكومة التي سيتم تشكيلها لاحقا.

يذكر أن حركة مجتمع السلم التي شكلت تحالفا مع جبهة التغيير قد حلت في المرتبة الثالثة في تشريعيات الرابع من مايو.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3