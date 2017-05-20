"مجتمع السلم" تقرر عدم المشاركة في الحكومة الجزائرية المقبلة

قرر المجلس الشوري الوطني لحركة (مجتمع السلم) الجزائرية مساء /الجمعة/ عدم مشاركة الحركة في الحكومة التي ستتشكل عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع من مايو الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أنه تم التصويت بالإجماع لصالح قرار عدم المشاركة على إثر أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الشوري الوطني الذي دعا إليه رئيس الحركة عبدالرزاق مقري للفصل في مسألة المشاركة من عدمها في تشكيلة الحكومة المقبلة.

وكان مقري قد كشف عن لقاء جمعه برئيس الحكومة الجزائرية عبدالمالك سلال تلقى خلاله عرضا لمشاركة حركة مجتمع السلم في الحكومة التي سيتم تشكيلها لاحقا.

يذكر أن حركة مجتمع السلم التي شكلت تحالفا مع جبهة التغيير قد حلت في المرتبة الثالثة في تشريعيات الرابع من مايو.