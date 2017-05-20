قال مسؤولون في سريلانكا، /الجمعة/، إن طائرة ركاب قطرية تقل 202 راكب كانت في طريقها من تايلاند إلى قطر هبطت اضطراريا في سريلانكا بعد اندلاع حريق على متنها.

وذكر المدير العام لهيئة الطيران المدني في سريلانكا إتش أم سي نيمالسيري - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية - أن طائرة الخطوط الجوية القطرية، وهي من طراز (بوينج 800-787)، التي كانت في طريقها من فوكيت إلى الدوحة قد هبطت بسلام فى سريلانكا.

وأضاف نيمالسيري أن جميع المستشفيات وفرق الإطفاء وخدمات الطوارئ بالقرب من مطار كاتوناياكي الواقع على مسافة 23 كم شمالي العاصمة كولومبو وضعت في حالة تأهب.

وأشار المسؤول السريلانكي إلى أنه يجري حاليا فحص الطائرة لمعرفة سبب الحريق.