يقيم متحف الفن الإسلامي بمنطقة باب الخلق في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم السبت معرضاً أثرياً مؤقتا تحت عنوان “ترنيمة وآذان... إبداع فنان”.

وأوضح د. ممدوح عثمان مدير عام المتحف أن المعرض سيستمر لمدة شهرين، ويضم حوالي 52 قطعة أثرية تنتمي لعصور مختلفة من الحضارة الإسلامية تعبر عن الوحدة الوطنية في مصر كما تعكس روح التسامح الديني التي سادت البلاد عبر العصور الإسلامية المختلفة. و أكد أن هذا المعرض يأتي في إطار دور المتاحف في ترسيخ المبادئ والمفاهيم السامية لدي مختلف طوائف الشعب المصري، وتأكيداً على أن مصر عاشت طيلة عصورها التاريخية حاضنة لكافة الثقافات والفنون.

وأضاف د. عثمان أن من ضمن القطع المعروضة جزء من قاع إناء من الخزف ذي البريق المعدني يُزينها رسم للسيد المسيح ويحمل في يده اليسري كتابًا يُرجح أنه الإنجيل، و يعطى البركة بيده اليمنى، وقطعة أخرى عبارة عن مبخرة من النحاس المكفت بالذهب والفضة من العصر المملوكي تتكون من بدن اسطواني يرتكز على ثلاثة أرجل, ولها غطاء به ثقوب ومثبت ببدن المبخرة. ورغم استخدام المباخر في دور العبادة الإسلامية إلا أنها جاءت مفعمة بالتأثيرات الفنية القبطية، دلالة على وحدة الفنون وتقارب الثقافات.

هذا وسوف يأتي على هامش المعرض ندوة ثقافية بعنوان “الحوار بين الحضارات والأديان من خلال الفنون” بمشاركة د.حسني أبو حبيب وكيل مديرية أوقاف القاهرة و الأسقف مارتيروس أسقف عام الزاوية الحمراء والشرابية والدكتور عبد العزيز صلاح سالم استاذ الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، والمهندس ماجد الراهب رئيس جمعية المحافظة على التراث المصري وعضو المجلس الأعلى للثقافة - لجنة الآثار.

كما تتضمن فعاليات المعرض فقرتي إنشاد ديني إسلامي لفرقة سلطان العارفين بقيادة أحمد سليمان وأخرى مسيحي لفرقة صوت التسبيح، كما سيتم تكريم أسرة الزميل الراحل بيشوي والذي لقى حتفه جراء الحادث الارهابي الذي استهدف كنيسة مارجرجرس بطنطا.