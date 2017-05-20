قال المطرب الشعبي “حكيم”، إن والده لم يعرف شيئا عن بدايته الفنية وقال: كان هيضربني بالنار 3 مرات عقب علمه بذلك.

وأوضح “حكيم” أنه خاض التجربة الغنائية في بيت الثقافة ، وطلائع أكتوبر في مغاغة ، وهو ما لفت إنتباه العديد من الفنانين المشاركين ، الأمر الذي رشحني في الغناء في الاحتفالات المحلية.

وأضاف، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه قام بتكوين أول فرقة مع مجموعة من زملائه وعمره 14 عاما ، ولكن المشكلة الكبيرة التي واجهتنا في البداية الآلات وكنا نتغلب علي ذلك بالتأجير ، ومشكلة أخرى تواجهنا أننا دون السن ولا يملك أي من أعضاء الفرقة بطاقة شخصية لذا كنا نستأجر بطاقة من أحد الأشخاص حتي إعادة الآلات مرة اخرى.