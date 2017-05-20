قال أحمد السيد النجار، رئيس مؤسسة الأهرام سابقا: إن استقالته من المؤسسة «انتصار للعمل والإنجاز»، وذلك بعدما رفض الاستمرار لمجرد الحرص عليه، مضيفا: «قدمت استقالتي لأني أرفض الوجود في أي مكان، وصلاحياتي فيه ليست كاملة».

وأضاف “النجار”، في تصريحات لبرنامج “بتوقيت مصر”، المذاع على التليفزيون العربي، أنه كتب مقالا عن تيران وصنافير، ونشره على حسابه على “فيس بوك”، بعد أن رفض نشره في مؤسسة الأهرام، حتى لا يحمل المؤسسة التي يترأسها مسئولية مواقفه، قائلا: «إن المقال حقق قراءات أكثر من توزيع الصحف القومية الثلاثة “الأهرام والأخبار والجمهورية”».

ووجه “النجار” نصيحة للمسئولين بمصر، مؤكدا أن إعلام الصوت الواحد إعلام الخراب، ولا يُعطي لصانع القرار فرصة لرؤية رأي آخر، ويجب احترام حرية الإعلام؛ لأنها ضمانة للحاكم قبل المحكوم.

وتابع: «لازم حد يسمع الرئيس عبدالفتاح السيسي سياسة نقدية مختلفة، فصندوق النقد الدولي قال: إنه لم يكن يعلم أن تعويم الجنيه سيصل بالأمور لمصر لهذه الحالة»، واصفا المحافظ طارق عامر، محافظ البنك المركزي بـ«الحالة المختلفة».