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السعيد: مرور طيران مدني إسرائيلي بأجواء عربية ليس تطبيعا
الدكتور عبد المنعم سعيد - عبدالمنعم سعيد

السعيد: مرور طيران مدني إسرائيلي بأجواء عربية ليس تطبيعا

2017-05-20 00:49:14

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي: إن موافقة الدول العربية على اقتراح مرور الطيران المدني الإسرائيلي في الأجواء العربية هو مقابل لتجميد الاستيطان في فلسطين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلام تاني”، المذاع على فضائية “دريم”، تقديم الإعلامية رشا نبيل: “أن بعض الدول وافقت بدلا من قيام إسرائيل باللجوء إلى طرق أخرى، متابعا: “هذا ليس تطبيعا، وهذه الصفقة سيتم مباحثتها خلال زيارة ترامب للسعودية خلال الأيام المقبلة”.

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