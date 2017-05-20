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إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في حريق شقة بأوسيم
حريق الرويعي‎

إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في حريق شقة بأوسيم

2017-05-20 00:35:19



أصيب 4 أشخاص بينهم طفل بحروق في حريق شقة سكنية في منطقة أوسيم بالجيزة نتيجة ماس كهربي، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعد الدفع بسيارات الإطفاء.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية في أوسيم، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المنازل المجاورة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج.

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