تستضيف المملكة العربية السعودية ثلاثة مؤتمرات قمة تبدأ من اليوم /السبت/، وغدا /الأحد/، تحت عنوان “العزم يجمعنا”، القمم الثلاث يحضرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يستهل من الرياض أيضا أولى جولاته الخارجية.

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية /الجمعة/ أن القمم الثلاث، برؤية واحدة “سوياً نحقق النجاح” تستضيفها الرياض، لتأكيد الالتزام المشترك نحو الأمن العالمي والشراكات الاقتصادية العميقة والتعاون السياسي والثقافي البناء تحت شعار العزم يجمعنا.

ومن المقرر أن يصل ترامب، برفقة وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، إلى السعودية لإجراء محادثات مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وحكومته والمشاركة في 3 قمم تستضيفها الرياض ويحضرها عشرات الزعماء من العالم الإسلامي.

وأكملت السعودية استعدادها لاستقبال الزيارة الأولى للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورؤساء الدول العربية والإسلامية للمشاركة في القمم المشتركة الثلاث التي دعا إليها الملك سلمان في الرياض، الأولى ستكون بين السعودية و الولايات المتحدة، والثانية قمة مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، والثالثة القمة العربية الإسلامية الأمريكية لتعميق العلاقات التاريخية على أسس الشراكة والتسامح.

وستناقش ملفات مهمة على مدى يومين كاملين، أهمها مكافحة الإرهاب وسبل تعزيز العلاقات الدولية للتصدي له.

وقالت (العربية) إن المملكة العربية السعودية بادرت لإقامة هذه القمم من أجل حماية الدول من المخاطر الإقليمية والدولية، في ظل ما تشهده المنطقة من تدخلات علنية موجهة لزعزعة الاستقرار الأمني للدول المشاركة.