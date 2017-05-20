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ارتفاع حصيلة قتلى انفجار سيارتين مفخختين ببغداد إلى 13 شخصا
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ارتفاع حصيلة قتلى انفجار سيارتين مفخختين ببغداد إلى 13 شخصا

2017-05-20 00:09:27

أكدت غرفة عمليات بغداد ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير السيارتين المفخختين في منطقة أبو دشير جنوبي بغداد إلى 13 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين 15 جريحا.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية /الجمعة/ عن الناطق باسم عمليات بغداد، العميد سعد معن، قوله: “بعد المعلومات والمتابعة اﻻستخباراتية والشك بسيارتين في مدخل ابو دشير الشمالي وأثناء عملية التفتيش انفجرت السيارتين “.

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