 Moheet on google
السبت 20 مايو 2017 12:43 صباحاً
روابط سريعة
الشئون الإسلامية: انتقاد قرار منع مكبرات الصوت مزايدة عديمة القيمة
الاوقاف

الشئون الإسلامية: انتقاد قرار منع مكبرات الصوت مزايدة عديمة القيمة

2017-05-20 00:27:15

وصف عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الانتقادات الموجهة لوزارة الأوقاف؛ بسبب قرار منع مكبرات الصوت في صلاة التراويح، خلال شهر رمضان المقبل، بـ«المزايدات عديمة القيمة».

وقال «هندي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «بتوقيت مصر»، المذاع على التليفزيون العربي: «لا توجد مؤسسة في الدولة ترفض القرار، فدار الإفتاء أيدته منذ 3 سنوات، والأزهر الشريف لا يعترض»، مشيرا إلى ضرورة وضع ضوابط لقرار وزارة الأوقاف، ومراعاة حالة كل مسجد على حدة؛ لتطبيق القرار بشكل جيد، مضيفا بأن النبي طلب مراعاة حالة الناس، ولكن هناك بعض الأشخاص يتكسبون من وجود الزوايا؛ لإقامة بعض الأمور الخاصة بهم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3