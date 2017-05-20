وصف عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الانتقادات الموجهة لوزارة الأوقاف؛ بسبب قرار منع مكبرات الصوت في صلاة التراويح، خلال شهر رمضان المقبل، بـ«المزايدات عديمة القيمة».

وقال «هندي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «بتوقيت مصر»، المذاع على التليفزيون العربي: «لا توجد مؤسسة في الدولة ترفض القرار، فدار الإفتاء أيدته منذ 3 سنوات، والأزهر الشريف لا يعترض»، مشيرا إلى ضرورة وضع ضوابط لقرار وزارة الأوقاف، ومراعاة حالة كل مسجد على حدة؛ لتطبيق القرار بشكل جيد، مضيفا بأن النبي طلب مراعاة حالة الناس، ولكن هناك بعض الأشخاص يتكسبون من وجود الزوايا؛ لإقامة بعض الأمور الخاصة بهم.