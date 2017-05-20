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«أبو الفتوح» يطالب ترامب بالاعتذار للمسلمين خلال زيارته للسعودية
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح

«أبو الفتوح» يطالب ترامب بالاعتذار للمسلمين خلال زيارته للسعودية

2017-05-20 00:02:01


طالب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالاعتذار إلى العالم الإسلامي قبل الذهاب للسعودية للمشاركة في القمة الإسلامية الأمريكية.

وتساءل أبو الفتوح خلال تدوينه له، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «هل سيعتذر ترامب للعالم الإسلامي بعد الإساءة التي وجهها للإسلام هو ومساعدوه في حملته الانتخابية».

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