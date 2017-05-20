بدء امتحانات الدبلومات الفنية الثلاث اليوم2017-05-20 03:57:48
يبدأ اليوم السبت، طلاب الدبلومات الفنية الثلاث، امتحانات نهاية العام الدراسي، والتى تنظمها وتشرف عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للدورين الأول والثانى للعام الدراسى 2017/2016 اليوم السبت الموافق 20/5/2017.
وصرح الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، بأنه من المقرر بدء أعمال تقدير الدرجات للتعليم الفنى الصناعى يوم الأربعاء الموافق 24/5/2017، والتعليم الفنى الزراعى يوم الإثنين الموافق 29/5/2017، والتعليم الفنى التجارى يوم الجمعة الموافق 26/5/2017.
وأضاف أن عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته الثلاث نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس (20) لجنة، وعدد لجان الإدارة للتعليم الفنى التجارى، والزراعى، والصناعى نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس (19) لجنة.
وبالنسبة لأعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية (تجارى، صناعى، زراعى)، أشار اللواء المهندس محمد الحلوانى رئيس قطاع التعليم الفنى ان إجمالى طلاب التعليم التجارى 245854 طالب/ طالبة وإجمالى طلاب التعليم الزراعى 71851 طالباو طالبة ،و إجمالى طلاب التعليم الصناعى 359325 طالبا وطالبة.
كما أَضاف الحلوانى أن إجمالى عام عدد المتقدمين 677030 طالبا وطالبة (إحصاء مبدئى)، وإجمالى عدد المدارس (التجارية) 436 مدرسة و (الزراعية) 121 مدرسة و (الصناعية) 645 مدرسة.
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