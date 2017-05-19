أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية عقيد أحمد المسماري، نجاة النائب بمجلس النواب بدر النحيب العقيلي من محاولة اغتيال اليوم الجمعة في مدينة بنغازي.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي اليوم ، من مدينة البيضاء إن النائب تعرض لاطلاق رصاص في منطقة ” المساكن ” وإصيب مرافقه بجروح بالغة وتم نقله إلى المستشفى.

يشار إلى أن شيخ قبائل العواقير العمدة أبريك اللواطي وخمسة آخرين بينهم طفل استشهدوا ظهر الجمعة، في تفجير سيارة مفخخة أمام مسجد بلال ابن رباح ببلدية سلوق.

وأكد شهود عيان – لوكالة الأنباء الليبية – أن التفجير أسفر عن استشهاد المواطنين: محمود العمروني، وعبد الله العريبي، وعبد الله شعيب، ونيس بلعزي.

وأضاف الشهود أن التفجير حصل عقب خروج المصلين من صلاة الجمعة من المسجد.