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مقتل 141 جنديا في هجوم على قاعدة عسكرية جنوب ليبيا
اشتباكات في ليبيا

مقتل 141 جنديا في هجوم على قاعدة عسكرية جنوب ليبيا

2017-05-19 23:39:34

أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، مساء اليوم /الجمعة/، بأن 141 شخصًا قتلوا جراء الهجوم الذي استهدف قاعدة جوية عسكرية في جنوب ليبيا.

وأوضحت (سكاي نيوز) أن مصدرا عسكريا ليبيا، أكد أن عدد الجنود القتلى في الهجوم على قاعدة براك الجوية وصل إلى 141 قتيلاً.

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