شن الإعلامي أسامة كمال، هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد سماحه ومشاهدته لحراسه، وهم يعتدون بالضرب المبرح على المعارضين له، مستنكرا رد فعل أردوغان.

وطالب كمال، خلال برنامجه “مساء dmc”، الذي يبث على شاشة “dmc”، مساء اليوم الجمعة- المؤيدين للرئيس التركي، بمشاهدة الفيديو الحصري للاندبندنت، الذي صور رد فعل أردوغان تجاه معارضيه.

وتابع كمال: «إن الحرس الشخصي لأي رئيس، لم يتعرض من قبل بالاعتداء على المعارضين له».