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القبض على طبيب بتهمة تصوير الفتيات لابتزازهن بالوراق
حبس

القبض على طبيب بتهمة تصوير الفتيات لابتزازهن بالوراق

2017-05-19 23:29:18


قبض رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة على طبيب بشرى هارب من سجن الفيوم على خلفية اتهامه في قضية تصوير فتيات لابتزازهن داخل عيادته بمنطقة الوراق.

وكانت معلومات وردت للرائد هانى مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق تفيد بتردد ( س.و) هارب من سجن الفيوم خلال أحداث يناير، بعدما تم إدانته في قضية تصوير فتيات داخل عيادته لابتزازهن ماديا.

بإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات، بتقنين الإجراءات، تمكن النقيبان محمد حربى وإسلام فتحى معاونا المباحث من ضبط المتهم في كمين أمني معد له.

بمواجهته، أقر أمام العقيد ايمن الحمزاوى مفتش المباحث بالحكم الصادر ضده وواقعة هروبه.

فحرر العقيد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الوراق المحضر اللازم عن الواقعة، وإخطار اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
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