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ضبط 47 مطلوبا من المحكوم عليهم في شمال سيناء
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ضبط 47 مطلوبا من المحكوم عليهم في شمال سيناء

2017-05-19 23:22:54
أ ش أ

ضبط أجهز الأمن في شمال سيناء 47 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية بالحبس فى قضايا متنوعة ، حيث تم احالتهم الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وأوضح مصدر أمني أنه فى مجال تنفيذ الأحكام ، تم ضبط (21) محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس الجزئى، و(4) محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس المستأنف، و(16) محكوما عليه فى قضايا جنح الغرامات ، و(6) محكوما عليهم بالمخالفة.

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