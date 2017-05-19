ضبط أجهز الأمن في شمال سيناء 47 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية بالحبس فى قضايا متنوعة ، حيث تم احالتهم الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وأوضح مصدر أمني أنه فى مجال تنفيذ الأحكام ، تم ضبط (21) محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس الجزئى، و(4) محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس المستأنف، و(16) محكوما عليه فى قضايا جنح الغرامات ، و(6) محكوما عليهم بالمخالفة.