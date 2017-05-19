تسلمت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الجمعة مشروع قانون عقوبات على سوريا يفرض عقوبات على الأشخاص التي تجمعها علاقات مالية مع الحكومة السورية أو الشركات التي تدعم النظام السوري.

وأوضحت قناة (الحرة) الامريكية اليوم الجمعة أن مجلس النواب قد مرر المشروع المعروف بمشروع “سيزر” بأغلبية كبيرة، لافتة إلى أن المشروع يتضمن بندا يعطي الرئيس دونالد ترامب حق رفع هذه العقوبات، كما يطلب من الإدارة الأمريكية تقديم تقرير للكونجرس حول فعالية إنشاء منطقة حظر جوي في سورية.

وسبق لمجلس النواب أن مرر مشروعا مشابها في نوفمبر الماضي، لكن القيادات الجمهورية لم تطرحه للتصويت في مجلس الشيوخ.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الثلاثاء عقوبات على عدد من الأشخاص والهيئات السورية بسبب علاقاتهم بالنظام السوري.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الأسماء والهيئات التي فرضت عليها العقوبات “تساعد النظام السوري على ارتكاب المجازر في حق المدنيين”.