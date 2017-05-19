محافظ الجيزة يعلن موعد عودة المياه لمنطقتي أبو رواش و كرداسة2017-05-19 23:25:55
قال اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة: إنه سيتم حل مشكلة انقطاع المياه عن منطقة أبو رواش وغرب كرداسة، خلال الأيام القادمة، موضحًا أن السبب وراء انقطاع المياه في هذه المناطق، أن محبس المياه به مشكلة فنية، وسيتم تغييره.
وأضاف “الدالي” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “انفراد” مع الإعلامي سعيد حساسين”المذاع على فضائية “العاصمة” مساء اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات بتصنيع محبس جديد، وستقوم الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، بتركيبه في أقرب وقت.
وأعلن محافظ الجيزة، عن موعد انقطاع المياه عن منطقة أبو رواش وغرب الجيزة بشكل كامل، قائلًا: “سيتم قطع المياه عن المنطقة يوم الإثنين أو الثلاثاء القادم لمدة 12 ساعة بدًءا من الثامنة مساء إلى الثامنة صباحًا لتعود المياه لطبيعتها من جديد”.
وناشد المحافظ المواطنين الاستعداد لانقطاع المياه، من خلال تخزين الكميات التي يحتاجون إليها في الفترة التي يتم انقطاع بها المياه، عن منطقة أبو رواش وغرب كرداسة.
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