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وزير الإعلام اللبناني يطلق الثلاثاء المقبل القانون الجديد لنقابة المحررين
وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي

وزير الإعلام اللبناني يطلق الثلاثاء المقبل القانون الجديد لنقابة المحررين

2017-05-19 23:01:24
أ ش أ

اعلن وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي أنه سيطلق الثلاثاء المقبل القانون الجديد لنقابة المحررين في حضور النقيب إلياس عون ، لافتا إلى أن القانون يتضمن 5 نقاط أساسية هي ضم كل الإعلاميين من دون أي إستثناء وفق شروط الإنتساب المحددة في القانون الجديد ، الشهادة الخبرة ومجموعة نقاط أساسية لضمهم للنقابة ، في أي وسيلة إعلامية ومواقع الكترونية ، وهذا يلزم النقابة بأن تتحمل مسؤولية كل المحررين.
ويتضمن القانون أن مدة نقيب المحررين يجب أن تكون 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بالإنتخاب ، وإذا أراد أن يترشح مرة ثانية يجب عليه أن يغيب مدة 3 سنوات يترشح بعدها ، والسقف الأدنى للتعاقد مع المحررين ، فلا تستطيع أي مؤسسة إعلامية أن تتعاقد مع الإعلاميين على مزاجها ، بل يجب أن يكون هناك سقف أدنى وأن تحمي النقابة المحرر.
وأضاف أن القانون يتضمن صندوق التقاعد للمحرر في نهاية خدمته وصندوق للتعاضد المهني والتعاضد الصحي ، مشيرا الى أن هناك حاجة الى ورشة إعلامية كبيرة ، داعيا إلى اشراك المجتمع اللبناني لمعرفة أهمية الإعلام.
وقال إن الإعلاميين والصحفيين في المرحلة المقبلة سيكونون متمتعين بالحصانة النقابية على غرار المحامين وغيرهم.

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