اعلن وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي أنه سيطلق الثلاثاء المقبل القانون الجديد لنقابة المحررين في حضور النقيب إلياس عون ، لافتا إلى أن القانون يتضمن 5 نقاط أساسية هي ضم كل الإعلاميين من دون أي إستثناء وفق شروط الإنتساب المحددة في القانون الجديد ، الشهادة الخبرة ومجموعة نقاط أساسية لضمهم للنقابة ، في أي وسيلة إعلامية ومواقع الكترونية ، وهذا يلزم النقابة بأن تتحمل مسؤولية كل المحررين.

ويتضمن القانون أن مدة نقيب المحررين يجب أن تكون 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بالإنتخاب ، وإذا أراد أن يترشح مرة ثانية يجب عليه أن يغيب مدة 3 سنوات يترشح بعدها ، والسقف الأدنى للتعاقد مع المحررين ، فلا تستطيع أي مؤسسة إعلامية أن تتعاقد مع الإعلاميين على مزاجها ، بل يجب أن يكون هناك سقف أدنى وأن تحمي النقابة المحرر.

وأضاف أن القانون يتضمن صندوق التقاعد للمحرر في نهاية خدمته وصندوق للتعاضد المهني والتعاضد الصحي ، مشيرا الى أن هناك حاجة الى ورشة إعلامية كبيرة ، داعيا إلى اشراك المجتمع اللبناني لمعرفة أهمية الإعلام.

وقال إن الإعلاميين والصحفيين في المرحلة المقبلة سيكونون متمتعين بالحصانة النقابية على غرار المحامين وغيرهم.