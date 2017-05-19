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اتحاد المعاشات لـ«التضامن»: «هنقبض قبل رمضان يعني هنقبض»
غادة والي وزيرة التاضمن اﻻجتماعي‎

اتحاد المعاشات لـ«التضامن»: «هنقبض قبل رمضان يعني هنقبض»

2017-05-19 22:49:23

قال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن الوزيرة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، لا تحاول إرضاء أصحاب المعاشات، وبالتالي تُصر على موقفها بعد صرف القبض لأصحاب المعاشات قبل شهر رمضان.

وأضاف “فرغلي”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “انفراد”، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة “العاصمة”، اليوم الجمعة، “بقول لسيادة الوزيرة هنقبض يعني هنقبض، كل موظفي الدولة والقطاع الخاص هيقبضوا قبل بداية رمضان ليه إحنا لا؟”.

وتابع: “لو قبضنا يوم 1 في الشهر الجاي يعني هيبقى 5 رمضان، وهذا لا يُراعي النفس البشرية”، متابعا: “طريقتك لا تنفعنا”.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، قررت صرف المعاشات يوم 1 من الشهر المقبل بدلا من يوم 10 مراعاة لظروف الأسر بسبب شهر رمضان الكريم.

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