نفت وزارة الطوارئ الروسية ، اليوم الجمعة ، الأنباء التي تحدثت عن حدوث هجوم إلكتروني من فيروس (وانا كراي) الحاسوبي على أجهزة الكمبيوتر لديها.

وأكدت الوزارة - في بيان بثته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - ” لم يكن هناك أي هجوم فيروسي ، كل الخوادم وأنظمة الكمبيوتر تعمل كما كانت تعمل وفق نظام عملها الإعتيادي”.

وأضافت ” سجلت عدة محاولات لهجمات فيروسية على أجهزة كمبيوتر الوزارة قبل أسبوع ، ولكن جرى التصدي لها جميعا بنجاح ، ولم يجر بعدها تسجل أية محاولات أخرى”.

وواجهت شركات ومؤسسات في مختلف دول العالم يوم 12 مايو الجاري هجوما إلكترونيا واسعا بفيروس أطلق عليه اسم (وانا كراي) ، ومن بين المؤسسات والشركات التي تعرضت أنظمتها الإلكترونية للهجوم منظومة الرعاية الصحية الوطنية في بريطانيا ، والسكك الحديدية في ألمانيا ، وشركة (تيليفونيكا) الإسبانية للاتصالات ، و (إيرباص) وغيرها.

وفي روسيا ، تم استهداف أنظمة وزارة الداخلية والطوارئ والصحة ومصرف (سبيربنك) وشركة (ميغافون) للاتصالات ، وتضرر أكثر من 200 مليون مستخدم في 150 دولة.