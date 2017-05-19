

قال المطرب حكيم، إن إصراره على اصطحاب فرقته الموسيقية لتسجيل حلقته ببرنامج “كل يوم جمعة”، المذاع على قناة “أون إي”، تقديم عمرو أديب، بسبب حبه لهم وأنهم يفهمونه أكثر من أي أحد.

وأضاف خلال لقائه بالبرنامج ردا على عمرو أديب: “أنا معلش عارف أن البرنامج ليه قواعد وفرقة موسيقية معينة، بس أنا بحبهم وقلتلهم أنا عانيت عشان أجيبكم البرنامج، وهما حبايبي”، متابعا: “دول بيناموا في حضني”.