المنتدى العربي للسلام يطالب بتدشين متحف لعلماء نوبل2017-05-19 22:09:48
في ظل احتفال العالم باليوم العالمي للمتاحف، طالب المنتدى العربي العالمي للثقافة والسلام برئاسة نور الحراكي سفير المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان بتدشين متحف دولي يضم كل أعمال ومواقف ومقتنيات جميع الشخصيات التي نالت جائزة نوبل للسلام وذلك بهدف ترسيخ قيم ومبادئ السلام ويفتح لكل الأطفال والشباب حتى يكون نبراسا لهم نحو طريق السلام ونشر قيم الحب والتسامح بين شعوب العالم ، على أن يكون لهذا المتحف عدة فروع في بلدان العالم.
وقال “الحراكي” في بيان له اليوم الجمعة، إن الهدف من تدشين هذا المتحف هو تسليط الضوء على كل الشخصيات العظيمة التي سعت وبذلت كل ما في وسعها من أجل إحلال السلام في كل بقعة في العالم ، مطالبا في الوقت نفسه أن يكون المتحف أعمال للشخصيات عربية وعالمية كان لها دورا في ترسيخ قيم الحب والسلام، وعمل فيلم تسجيلي للمواقف والأعمال الخالدة لجميع الشخصيات التي نالت جائزة نوبل للسلام والذين حصلوا على جوائز مختلفة من أجل دعمهم للقضايا السلام .
وأضاف “الحراكي” أن المتحف يجب أن يكون تحت رعاية الأمم المتحدة وعدد من الهيئات الدولية المعنية بالسلام وتقدم له كافة أشكال الدعم الممكنة من أجل نشر قيم السلام والعمل على نبذ العنف والتطرف والإرهاب
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