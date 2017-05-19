زارت وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، اليوم الجمعة قاعدة “موفق السلطي” الجوية في منطقة الأزرق الأردنية، وذلك في إطار بحث ألمانيا عن بديل لقاعدة (انجرليك) التركية.

وذكر بيان صدر عن وزارة الدفاع الألمانية أن الانطباع الأول للوزيرة كان “إيجابياً” إلا أن تكاليف الانتقال ستكون باهظه حسب تصريحات فون دير لاين.

ومن المقرر أن تلتقي وزيرة الدفاع الألمانية غدا السبت بملك الأردن، عبدالله الثاني، للبحث في استكمال خطوات نقل قاعدة (إنجرليك) إلى الأردن.

ويأتي ذلك بعد أن رفضت تركيا زيارة خبراء في شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني لقاعدة (إنجرليك)، بسبب منح الحكومة الألمانية اللجوء لجنود أتراك. وبحسب بيانات رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، فقد تورط الجنود الأتراك، الذين حصلوا على اللجوء في ألمانيا، في محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا في يوليو الماضي.

وهددت الحكومة الألمانية مؤخرا، لأول مرة، بصورة صريحة بسحب طائرات الاستطلاع الألمانية (تورنادو) من القاعدة.

ويشارك الجيش الألماني في المهمة الدولية لمكافحة تنظيم “داعش” في سوريا والعراق بست طائرات استطلاع من طراز (تورنادو) وطائرة تزود بالوقود انطلاقاً من قاعدة “إنجرليك”. ويوجد بالقاعدة نحو 260 جندياً ألمانياً