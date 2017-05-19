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النقل: تطوير السكك الحديدية بالهندسة وليس الإعلام فقط
وزير النقل هشام عرفات‎

النقل: تطوير السكك الحديدية بالهندسة وليس الإعلام فقط

2017-05-19 22:37:34

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن تطوير السكك الحديدية يتم بشكل هندسي وليس إعلاميا فقط، مشيرا إلى أن هناك محاولات للحصول على جرارات سكك حديدية عن طريق القروض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر في أسبوع”، المذاع على قناة “تن”، أن التمويل والدراسة من الأسباب الأساسية لتطوير أي شيء ومنها السكك الحديدية، لافتًا إلى أن الحلول المسكنة ليست الحل وتم وضعها كثيرًا جدًا ولم تحدث فارقا.

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