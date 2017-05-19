أعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الأزمة السورية والضربة الأمريكية على قوات متحالفة مع الحكومة السورية بقاعدة “التنف”.

وأوضح بيسكوف - حسبما أفادت قناة “روسيا اليوم” الاخبارية اليوم الجمعة - بأن مجلس الأمن الروسي وصف القصف الأمريكي الذي استهدف القافلة التي كانت تضم قوات متحالفة مع الحكومة السورية بالقرب من قاعدة “التنف” على الحدود مع الأردن والعراق بأنه غير شرعي ويعرقل إقامة مناطق خفض التوتر في سوريا ويخلق صعوبات أمام التسوية السورية عموما.

وكان التحالف الدولي ضد “داعش” بقيادة الولايات المتحدة قد شن يوم أمس الخميس، ضربة على قوة عسكرية متحالفة مع الجيش السوري في محيط قاعدة التنف جنوب سوريا.