

تهشمت سيارة ملاكى بمنطقة حدائق الأهرام بعدما سقط عمود إنارة عليها، وتمكن رجال الحماية المدنية من رفع آثار الحادث.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغا بسقوط عمود إنارة على سيارة ملاكى بمنطقة حدائق الأهرام، وانتقل رجال الإدارة إلى محل البلاغ، وتمكنوا من رفع آثار الحادث.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق.