 Moheet on google
الجمعة 19 مايو 2017 11:05 مساءً
روابط سريعة
تهشم سيارة ملاكى سقط عليها عمود إنارة بالهرم
انقلاب سيارة ـ حادث تصادم‎

تهشم سيارة ملاكى سقط عليها عمود إنارة بالهرم

2017-05-19 21:56:59


تهشمت سيارة ملاكى بمنطقة حدائق الأهرام بعدما سقط عمود إنارة عليها، وتمكن رجال الحماية المدنية من رفع آثار الحادث.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغا بسقوط عمود إنارة على سيارة ملاكى بمنطقة حدائق الأهرام، وانتقل رجال الإدارة إلى محل البلاغ، وتمكنوا من رفع آثار الحادث.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3