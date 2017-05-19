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مقتل 3 عناصر من الأمن جراء تفجيرين انتحاريين بالبصرة جنوب العراق
الشرطة العراقية

مقتل 3 عناصر من الأمن جراء تفجيرين انتحاريين بالبصرة جنوب العراق

2017-05-19 21:48:10
أ ش أ

هاجم انتحاريان، بسيارتين مفخختين، نقطتي تفتيش على طريق سريع قرب حقول نفط في محافظة البصرة جنوب العراق؛ مما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص.
وقالت مصادر في الشرطة العراقية - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - “إن الانفجار الأول وقع عند حاجز الرميلة، أما الثاني فقد وقع على بعد كيلومتر واحد عن الانفجار الأول في نقطة تفتيش تدعى الصدرة”.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن بين القتلى اثنين من الجنود العراقيين ، وأحد رجال الشرطة، إضافة إلى أحد المدنيين كان على متن حافلة.
وأوضحت شركة النفط العراقية أن الانفجارين لم يؤثرا على العمليات داخل الحقول، مشيرة إلى أنها وضعت كامل الاحتياطات الأمنية لحماية منشآتها.

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