تفاصيل القبض على عصابة السطو المسلح في الشرقية2017-05-19 21:47:10
تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من القبض على تشكيل عصابي خطر، لتورطهم في إصابة صاحب محل للصرافة بمركز أبوحماد وسرقته تحت تهديد السلاح في وضح النهار.
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية إخطارا من العميد عصام هلال بإصابة “محمد أسامة محمد عبد الحميد” 63 عاما صاحب محل صرافة، مقيم أبو حماد بطلق ناري بالركبة، وسرقة مبالغ مالية قدرها “90 ألف دولار” كانت بحوزته إثر مهاجمته من قبل مسلحين ملثمين خلف منطقة السكة الحديد، أثناء محاولته استقلال سيارته بجراج منزله، ولاذ الجناة بالفرار هاربين.
على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي على أعلي مستوى من المديرية، بقيادة اللواء هشام خطاب مدير إدارة البحث الجنائي ومعاونيه، وتم تتبع الهواتف المحمولة في عمليات البحث عن المتهمين وتحديد أماكن تواجدهم.
وتبين أن وراء الواقعة كل من “محمد ع ح ح“26 عاما حاصل على دبلوم صنايع وصاحب محل مشويات بشارع الكلية الجوية بمدينة بلبيس، و”هدى ف ع” 44 عاما مقيمة شارع الجيش أبوحماد، ولها محل إقامة آخر ببلبيس والسابق اتهامها في قضية مخدرات، و”محمد ش ت” 28 عاما صاحب صالة جيم بمركز أبوحماد، و”فايز ع م” 38 عاما بكالوريوس هندسة مقيم السعدية أبوحماد، والذين قاموا باستقدام مجموعة من الأشخاص مقابل مبالغ مالية وهم “أحمد ك ع ح“21 عاما عاطل مقيم بلبيس، و”محمد م ع ح” وشهرته “محمد ش” 28 عاما عاطل مقيم أبوحماد متهم في قضية مخدرات و”رضا أ ا“27 عاما مقيم عرب الفدان، والسابق اتهامه في قضية مخدرات، و”فارس س م” 30 عاما مقيم بنى أيوب مدرب بصالة جيم، و”محمود س ال” وشهرته “محمود الأسطى“19 عاما مقيم شبرا النخلة و”إيهاب ع م“23 عاما عاطل مقيم بلبيس.
واستقل المتهم السادس دراجة بخارية، وتولي تتبع خط سير المجنى عليه وكشف الطريق أمام باقي المتهمين، الذين استقلوا السيارة مرتكبة الواقعة حتى أتيحت لهم الفرصة أثناء وقوف المجنى عليه أمام الجراج الخاص به، فقام المتهم السابع بإطلاق النار عليه من سلاح ناري بحوزته، مما أدى لإصابته، وقاموا بالاستيلاء على الحقيبة الخاصة به وفروا هاربين.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، وإعداد الأكمنة تم ضبطهم جميعا، وبحوزتهم سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش، و3 طلقات لذات العيار وبندقية آلية مطوسة الأرقام و3 خزائن و18 طلقة نارية.
بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات(الحقيبة) والتي بداخلها مبالغ مالية عبارة عن 33735 ألف دولار، و15900 جنيه مصري، و44 ريـالا سعوديا، و3 لوحات معدنية تحمل أرقام ( رم أ4135) قاموا بوضعها على السيارة وقت ارتكاب الحادث وتم ضبط السيارة ماركة دايو لانوس تحمل ارقام 130314 ملاكى شرقية.
تم التحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11632 جنح أبو حماد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
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