أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اليوم الجمعة، أن الحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي مستمرة وليست منحصرة في منطقة جغرافية واحدة.

وأضاف ماتيس - في مؤتمر صحفي مشترك في “البنتاجون” مع رئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف دانفورد، والمنسق الأمريكي للتحالف الدولي ضد “داعش” بريت ماكغورك - أن التحالف يطوق مقاتلي التنظيم في معاقلهم قبل بدء حملة عسكرية للقضاء عليهم.

وعن تطورات المعارك ضد التنظيم في العراق ، قال وزير الدفاع الأمريكي - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - “إن (داعش) لم يستعد السيطرة على أي من الأراضي التي خسرها”.

وعن قتال التنظيم في الجبهة السورية ، قال ماتيس إن استراتيجية بلاده تقوم على عدم السماح بخروج المقاتلين الأجانب خارج البلاد.

من جانبه، قال دانفورد إن قوات سورية الديموقراطية هي الخيار الوحيد لمواجهة التنظيم، مضيفًا “واشنطن تقدم المشورة والتدريب للقوات العراقية من خلال التحالف الدولي ضد (داعش)”.