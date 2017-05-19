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الإنتاج الحربي يدُك "التعدين" بثلاثية نظيفة في الدوري
فريق الإنتاج الحربي

الإنتاج الحربي يدُك "التعدين" بثلاثية نظيفة في الدوري

2017-05-19 21:33:15
كتب - محمد السباخي

اكتسح فريق الإنتاج الحربي نظيره النصر للتعدين بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ستاد أسوان ضمن الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

تقدم أوبين أوكري بهدف في الدقيقة 30، قبل أن يحرز صلاح أمين الهدف الثاني في الدقيقة 46.

وفي نهاية المباراة تمكن “أوكري” من تعزيز النتيجة لصالح “العجلات الحربية” بإحرازه هدف ثالث في الدقيقة 95 من الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بثلاثية نظيفة للإنتاج.

بهذه النتيجة يبتعد الإنتاج الحربي كثيرا عن مراكز الهبوط معززا موقفه من جدول الترتيب محتلا المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة، فيما تجمد رصيد النصر للتعديم عند النقطة 22 في المركز الخامس عشر.

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