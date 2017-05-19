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محافظ الإسماعيلية: المدينة الجديدة أكبر تجمع سكني في شرق القناة
اللواء ياسين طاهر - محافظ الاسماعيلية

محافظ الإسماعيلية: المدينة الجديدة أكبر تجمع سكني في شرق القناة

2017-05-19 21:20:54

قال اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، إنه تم إنشاء المدينة الجديدة بالإسماعيلية، على مساحة تقرب من الـ5 آلاف فدان، مشيرا إلى أنه تم التخطيط لإنشاء مبان خدمية وحضانات ومدارس ومساجد إلى جانب نقطة إسعاف بها.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “خط أحمر”، المذاع على قناة “العاصمة”، أن المدينة الجديدة هي أكبر مجمع سكني في شرق قناة السويس، وأنها متاحة لكل المستويات ولكافة المستويات من أبناء الشعب المصري.

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