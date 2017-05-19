صرح السفير حاتم سيف النصر، سفير مصر لدى الفاتيكان بأنه عقد اليوم الجمعة، اجتماعا بين ليبيريو أندرياتا، المشرف الأعلى بالفاتيكان على السياحة الدينية للحجاج الكاثوليك حول العالم من جانب، وسفارة مصر في الفاتيكان والمستشار السياحي في روما من جانب آخر.

وقال إنه تم مناقشة الخطوات التنفيذية لتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير الذي تم في 9 مايو الجاري بين يحيى راشد وزير السياحة، و أندرياتا خلال زيارة الوزير المصري للفاتيكان.

وأشار السفير سيف النصر إلى أن المباحثات تجرى على قدم وساق بين الجانبين استعداداً لعقد مؤتمر دولي في مصر تحت الرعاية المشتركة لمصر والفاتيكان في أقرب وقت ممكن بشأن إحياء مسار العائلة المقدسة في مصر، مما يسهم في دفع وتنشيط السياحة بشكل عام، والسياحة الدينية إلى مصر بصفة خاصة.

كما أكد السفير المصري أن المشاورات بين الجانبين تأتي كأحد ثمار الزيارة التاريخية التي قام بها البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان، إلى مصر في 28 – 29 إبريل الماضى؛ تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ثم فهي تعد استثماراً للزخم الإيجابي الذي تمخض عن الزيارة، كما تأتي تأكيداً لرغبة البابا فرانسيس والفاتيكان في تكثيف التعاون مع مصر في كافة المجالات المتاحة، كما تندرج تحت جهود الحكومة المصرية وإسهامات وزارتي السياحة والخارجية في تنشيط السياحة بصفة عامة، والسياحة الدينية بصفة خاصة، لا سيما فيما يتعلق بإحياء مسار العائلة المقدسة؛ في إطار تنشيط منظومة السياحة العالمية لمصر.