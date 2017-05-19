بالفيديو.. وسيلة سهلة تساعدك على التصوير باحترافية2017-05-19 21:17:13
إن كنت تعتمد على هاتفك الذكي لالتقاط الفيديوهات بصورة دائمة، فربما تحتاج إلى مثبت كاميرا يساعدك على القيام بهذه المهمة باحترافية.
Rigiet هو أحد الحلول المتوفرة في هذا المجال، فهو عبارة عن مثبت للهواتف وكذلك كاميرات جو برو ويُمكن من خلاله التقاط فيديوهات سينمائية غير مهتزة، يمتاز المثبت بقدرته على التنبؤ التلقائي بوضعية التصوير مثل التقاط بورتريه أو منظر طبيعي إضافة إلى سلاسة التحكم بالمثبت بشكل يدوي، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.
ويضم المثبت لوحة تحكم تجعله أكثر سهولة في الاستخدام حيث تضم اللوحة أزرار مختلفة للقيام بمهام معينة مثل التبديل المباشر بين الكاميرا الخلفية والأمامية، أو التبديل بين وضع الصور والفيديو أو التقاط الصور والفيديوهات أو التقريب وغيرها.
ويدعم المثبت إمكانية شحن الهاتف أثناء تصوير الفيديوهات، وكذلك يُمكن شحن المثبت والهاتف في آن واحد باستخدام بنك للطاقة، كما يُقدم المثبت عدة مزايا إضافية من خلال التطبيق الخاص به على الهواتف، من بينها إمكانية التتبع التلقائي للجسم أثناء التصوير ووضع البث المباشر والتصوير بالحركة البطيئة والتصوير بتقنية مرور الزمن إلى جانب 3 أوضاع لالتقاط صور البانوراما.
يشار إلى أن مثبت الكاميرا Rigiet متوفر حالياً كمشروع عبر منصة كيك ستارتر للتمويل الجماعي، ويُمكن للمستخدمين طلب نسخة منه مقابل 144 دولار أمريكي أو الاختيار من ضمن الباقات المتوفرة داخل المشروع، على أن يبدأ شحن المنتج للزبائن في يوليو المقبل.
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