شارك شريف فتحي وزير الطيران المدني والسفير الفرنسي بالقاهرة، أندريه باران، والشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، اليوم /الجمعة/، في مراسم تأبين ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة التي سقطت بمياه البحر المتوسط أثناء رحلتها من باريس الى القاهرة العام الماضي.

كما شارك في التأبين صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والدكتور أشرف ذكي نقيب الفنانين وعدد من سفراء الدول الأجنبية بالقاهرة وعدد من أهالى ضحايا الطائرة.

وأقامت شركة مصر للطيران ووزارة الطيران المدنى نصبا تذكاريا يحمل رقم طائرة باريس MS 804 خارج القاعة التى تم تجهيزها خلف مبنى سلطة الطيران المدنى لإقامة مراسم التأبين في الذكرى الأولى لضحايا الطائرة.

وكانت طائرة مصر للطيران أقلعت من مطار شارل ديجول بباريس في التاسع عشر من شهر مايو العام الماضي وعلى متنها 66 شخصا من بينهم 7 هم أفراد الطاقم واختفت عن شاشات الرادار فوق مياه البحر المتوسط بعد دخولها إلى المجال الجوي المصري وتم بعد ذلك الإعلان عن تحطمها رسميا ووفاة كل من كانوا عليها .