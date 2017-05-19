السعودية تمنح تراخيص استثمار لـ19 شركة أمريكية خلال زيارة ترامب2017-05-19 21:10:52
تمنح الهيئة السعودية العامة للاستثمار 19 شركة أمريكية تراخيص للاستثمار في المملكة بملكية كاملة، وذلك على هامش زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الرياض، غدا، السبت.
وتشمل القطاعات الاستثمارية المستهدفة الصناعات التحويلية والنقل والمقاولات والدواء والخدمات اللوجستية والخدمات الإلكترونية والمصرفية والواقع الافتراضي ومجالات الاستشارات، على أن تلتزم الشركات الأمريكية بنسب توظيف السعوديين، وفق المعايير الحكومية، بحسب ما أوردته صحيفة “الاقتصادية” السعودية، اليوم الجمعة.
وتأتي تلك التراخيص للشركات الأمريكية الكبرى، انطلاقا من الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، التي تركز على أهمية استقطاب الاستثمارات النوعية وجذب كبريات الشركات العالمية الرائدة في مختلف القطاعات الحيوية.
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار منحت أول ترخيص أجنبي في القطاع التجاري، بملكية أجنبية بالكامل، لشركة داو كيميكال الأمريكية، وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على فتح قطاع تجارة التجزئة والجملة للشركات العالمية بنسبة ملكية 100%.
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