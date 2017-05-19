طالبت الخارجية الروسية، مجلس أوروبا، اليوم الجمعة، بضرورة مراقبة الوضع في أوكرانيا بعناية من أجل مواجهة ما وصفته بـ انتهاكات حقوق الإنسان هناك.

وجاء ذلك في بيان للخارجية بثته وكالة أنباء “تاس” الروسية على موقعها الإلكتروني، في أعقاب اجتماع اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا الذي عقد اليوم في العاصمة القبرصية نيقوسيا بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وأوضح البيان أن لافروف أكد خلال الاجتماع على ضرورة توظيف مجلس أوروبا لكافة الأدوات المتاحة من أجل وضع نهاية لانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث بشكل منتظم في أوكرانيا، وللتصدي للأزمة المستمرة التي تواجهها الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، على حد قوله.

وأضافت الخارجية الروسية “لا يتعلق الأمر بالأقليات التي تعيش في أوكرانيا فقط، بل يتعلق أيضا بأشخاص بلا جنسية في لاتفيا وإستونيا”.. منوهة إلى أن وزير الخارجية الروسي أشار إلى إجراءات تمييزية اتخذتها بعض دول الاتحاد الأوروبي ضد مواطنين روس يعيشون في شبه جزيرة القرم، بشأن الحصول على تأشيرات.