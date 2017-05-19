يوجد في عالمنا 24 منطقة زمنية، تَمتدُ على مختلف المناطق، ومن المذهل تَخيلُ أنَّه في الوقتِ الذي يستعد فيه سكان ولاية نيويورك الأمريكية لبدء يومهم، يكون سكان مدينة طوكيو اليابانية التي تسبقها بـ14 ساعة في طريقهم للخلود للنوم.

حسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية، هناك 10 معلومات مذهلة، ربما لم تدركها من قبل عن المناطق الزمنية:

1- السكك الحديدية العابرة للقارات هي سبب استحداث المناطق الزمنية في الولايات المتحدة الأمريكية

كان بالولايات المتحدة آلاف المناطق الزمنية المختلفة، لكن بمجرد الانتهاء من إنشاء السكة الحديد، كانت شركات السكة مفيدة في الضغط على الحكومة لاستحداث أربع مناطق زمنية، كي يتمكن القطار من الالتزام بجدول مواعيد دقيق.

2- هناك توقيت قياسي عالمي هو “توقيت جرينيتش” (GMT)

تمتد هذه المنطقة الزمنية على طول خط الطول الرئيسي الواصل بين القطبين الشمالي والجنوبي، وترمز إلى نقطة البداية العالمية لكل منطقة زمنية في العالم، واكتسب التوقيت اسمه من مدينة إنجليزية يمر عبرها خط الطول تحمل اسم “جرينيتش”.

3- فرنسا تمتلك أكبر عدد من المناطق الزمنية في العالم

فرنسا بالتأكيد ليست أكبر بلدان العالم، لكنها تحتل صدارة الدول من حيث عدد المناطق الزمنية بها، التي تبلغ 12 منطقة زمنية، ويرجع ذلك إلى أنَّ فرنسا لا تزال تحتفظ بأراضي في مختلف أنحاء العالم، بدءاً من بولينيزيا الفرنسية (يتأخر توقيتها عن التوقيت العالمي المُوَحَّد بعشر ساعات) إلى جزر واليس وفوتونا (يسبق توقيتها التوقيت العالمي الموحَّد باثنتي عشر ساعة).

4- الصين تتبع منطقة زمنية واحدة رغم مساحتها الشاسعة



أثناء حكم ماو تسي تونج، مؤسس جمهورية الصين الحديثة وأحد زعماء الشيوعية عالمياً، تحولت الحكومة الصينية العام 1949 من اتباع توقيت 5 مناطق زمنية إلى توقيت بكين Beijing Standard Time، وهدفت الحكومة من هذا التحول إلى تعزيز الوحدة الوطنية، رغم أنَّ الشمس لا تشرق في المناطق الشرقية من البلاد قبل العاشرة صباحاً.

5- القطبان الشمالي والجنوبي ليس لهما مناطق زمنية رسمية

انطلاقاً من أنَّ خطوط الطول التي تحدد المناطق الزمنية تلتقي جميعها في القطبين الشمالي والجنوبي، فكلا القطبين ليس لهما مناطق زمنية رسمية.

بدلاً من ذلك تتبع بعض مراكز الأبحاث الدولية العاملة في القطبين المناطق الزمنية التي تتبعها بلدانها، بينما يتبع البعض الآخر المنطقة الزمنية لأقرب منطقة مأهولة بالسكان، في الوقت الذي لا يزال آخرون يتبعون التوقيت العالمي الموحَّد.

6- بعض الدول تستخدم النصف والربع ساعة

وأغلبها دول في قارة آسيا، لا تستخدم تغييرات زمنية بالساعة كما في باقي دول العالم، بل إنها تستخدم فروقاً زمنية بالنصف والربع ساعة، على سبيل المثال نجد الهند برمتها تقع عند منطقة زمنية 5.30+GMT، فيما تستخدم النيبال توقيت الـ5.45 +GMT.

7- رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية يشيخون أبطأ ممن يعيشون على الأرض

تتبع محطة الفضاء الدولية توقيت جرينيتش، لكن في الحقيقة الوقت هناك أكثر تعقيداً من ذلك، فضعف الجاذبية الأرضية في الفضاء يتسبب في وصول سرعة تحرك محطة الفضاء حول الأرض إلى نحو خمسة أميال في الثانية، لكن رغم ذلك يمر الوقت بشكلٍ أبطأ قليلاً مما هو عليه على الأرض.

وبالتالي إذا قضى رائد فضاء ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية على سبيل المثال، فإنَّ معدل تقدمه في السن سيكون أبطأ من أولئك الذين يعيشون على الأرض بنحو 0.005 ثانية.

8- إحدى جزر بحر البلطيق تتبع منطقتين زمنيتين

تتبع جزيرة “العلامة” Market ببحر البلطيق الواقع في شمال أوروبا منطقتين زمنيتين، لأنَّها تخضع لسيطرة كلٍّ من السويد وفنلندا، ويتبع النصف السويدي من الجزيرة توقيت السويد المحلي، بينما يتبع النصف الآخر من الجزيرة الخاضع لفنلندا توقيتها المحلي.

9- الاضطرابات الناتجة عن فرق التوقيت تكون أسوأ إذا سافرت إلى الشرق بدلاً من الغرب

توصلت دراسة أُجرِيَت في جامعة ميريلاند الأمريكية إلى أنَّ السفر إلى الغرب تتقبله ساعتنا البيولوجية بشكلٍ أسهل، لأنَّه ببساطة يطيل أيامنا، بينما يمثل السفر إلى الشرق العكس.

10- كوريا الشمالية اخترعت منطقةً زمنية خاصة بها

قررت كوريا الشمالية، في أغسطس 2015، الخروج عن الإمبريالية والعودة إلى منطقتها الزمنية الأصلية، التي كانت تستخدم قبل تحرر كوريا من اليابان، وتتأخر عن توقيت جرينيتش بثماني ساعاتٍ ونصف الساعة.