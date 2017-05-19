لمرضي "الربو".. تجنب هذه الأطعمة!2017-05-19 21:04:48
تعد حساسية الصدر أوالربو من المشاكل المزمنة التي تؤرق الكثيرين من مختلف الأعمار، ويتسبب الربو مهما اختلفت أسبابه في انسداد الممرات الهوائية مما يصعب عملية التنفس.
هناك بعض الأطعمة المسببة للحساسية يجب على مريض الربو تجنبها حرصاً على سلامته وعدم تدهور حالته الصحية، ومن العلامات الفورية لعدم تقبل الجسم لهذه الأطعمة القيء، والغثيان، والطفح الجلدي، وإليكم فيما يلي قائمة ببعض الأطعمة التي تزيد مشكلة الربو سوءاً حسب “العربية”، عن موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة:
1 - عصير الليمون الاصطناعي
يجب على مريض الربو الابتعاد عن العصائر التي تحتوي على نكهة الليمون أو عصير الليمون الاصطناعي، لاحتوائه على مواد مثيرة لحساسية الصدر، واستبداله بالطازج بعد استشارة الطبيب.
2 - الفواكه المجففة
قد تحتوي الفواكه المجففة مثل المشمش والزبيب والكرز وغيرها على مركبات تؤدي إلى تفاقم مشكلة حساسية الصدر.
3 - الجمبري (الروبيان)
يحتوي الجمبري المجمد على نسبة عالية من مادة السلفا التي تزيد من الربو، لذا ينصح بتناول الطازج لاحتوائه على نسبة أقل من السلفا.
4 - المخللات
ينصح بعدم تناول المخللات الجاهزة والموجودة في الأسواق لاحتوائها على مواد حافظة تفاقم مشكلة الربو لدى من يعانون منها.
5 - البطاطس المعلبة
تحتوي البطاطس المعلبة والأطعمة المجمدة على مادة الكبريتيت والتي تؤثر على التنفس، فإذا كنت ترغب في التمتع بالمذاق الشهي للمقلية يفضل إعدادها طازجة بالمنزل.
6 - أطعمة أخرى
من الممكن أيضاً أن تسبب أطعمة أخرى مثل الطماطم ومنتجات الصويا والسلمون والخس والثوم والبيض ونشا الذرة والثوم المعمر والهليون (الحبهان)، الحساسية بشكل عام لأنها قد تحتوي على مادة الكبريتيت أيضاً.
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