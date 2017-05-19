هناك الكثير من المغالطات المنتشرة عن تناول الخبز، تتمحور حول تسببه في السمنة، واعتبار الساندويتشات وجبة غذائية غير متوازنة.

قبل عرض أبرز الأخطاء الشائعة عن الخبز، يجب أن نعلم أن قطعة الخبز الأبيض ذات 100 جرام تحتوي 265 سعرة حرارية، فيما تنخفض إلى 217 سعرة لكل 100 جرام من الخبز الأسمر (المصنوع من دقيق البر).

وحسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية، عرضت صحيفة “لوفيجارو” مع الطبيبة المختصة في التغذية، نينا كوهين كوبي، الأفكار السائدة التي ارتبطت بالخبز:

1. الخبز أفضل من حبوب “الكورن فليكس” لوجبة الفطور

حيرت مسألة هل الافضل عند الافطار استهلاك الحبوب أو الفواكه أو الخبز؟.. تقول نينا إن الخبز في الإفطار مفيد جداً، وأقترح أن يكون بديلاً عن الحبوب الصناعية التي تحتوي على الكثير من السكريات، لذلك ينصح بتناوله مع الزبدة، لأن عملية هضم الكربوهيدرات ستكون ببطء، الأمر الذي سوف يكون له انعكاسات إيجابية على الجهاز الهضمي.

وفي السياق نفسه نصحت الأخصائية بضرورة محاولة استهلاك أنواع الخبز المختلفة، وخاصة الخبز الأسمر.

2.أكل الخبز يسبّب مرض السمنة



في الحقيقة، تعتبر هذه المعلومة خاطئة، ففي أغلب الأحيان عندما يكون الشخص بصدد اتباع حمية غذائية، يحاول تجنب تناول الخبز قدر المستطاع لأنه من السائد أنه عدو الحمية اللدود.

وأوضحت أخصائية التغذية نينا كوهين كوبي أنه من الطبيعي إذا تناول كمية كبيرة منه أو من أي مادة غذائية أخرى، أن يؤدي ذلك حتماً إلى تراكم الدهون في جسمه، الأمر ما سيجعله عرضة للإصابة بمرض السمنة.

وحيال هذه المسألة نوهت الأخصائية بأن المسألة تتعلق أساساً بكمية الخبز التي يتم تناولها، لذلك علينا أن نتذكر دائماً أن الخبز يندرج ضمن قائمة الأطعمة النشوية التي نستهلكها يومياً.

ومن ناحية أخرى، حذرت هذه الطبيبة من “تسبب التركيبة الغذائية للخبز الأبيض، المكون من الدقيق والنشا والجلوكوز، في ارتفاع نسبة الأنسولين المسؤول عن الإحساس بالجوع بعد ثلاثين دقيقة من تناوله، كذلك على الشخص أن ينتبه إلى الأكلات الأخرى التي يتناولها مع الخبز، والخبر السار أنه بالنسبة للذي يتناول شريحتين من الخبز الأسمر خلال فطور الصباح أو حتى ثلث رغيف الخبز الفرنسي خلال وقت الغداء، فلن يُصاب بالسمنة أبداً لهذا السبب.

3. الساندويتش وجبة متوازنة



هذا صحيح، إذ يعتبر الساندويتش الذي يحوي الدجاج أو اللحم مع الخضراوات وجبة صحية، نظراً لأنها تحتوي على النشويات، والبروتينات؛ مثل الدجاج، فضلاً عن الخضراوات؛ مثل الطماطم والخس، ومن الأفضل تجنب وضع بعض الصلصات الدهنية؛ مثل المايونيز، لأنها سوف تضاعف من حجم السعرات الحرارية الموجودة في الوجبة.

4. الخبز يسهل عملية الهضم

تعتبر هذه المعلومة خاطئة، فبالنسبة للذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي يعتبر الخبز عاملاً معرقلاً لحركة الأمعاء، في المقابل، تعتبر الألياف التي نجدها في الخضراوات والفواكه العامل الرئيسي لتجنب مشاكل الهضم.

من خلال استهلاك كمية كافية من الألياف، يمكن أن نضمن سلاسة عملية الهضم والمحافظة على صحة الجهاز الهضمي، يمكن أن يحسن الخبز الأسمر عملية الهضم، ولكن يعد تأثيره منخفضاً نسبياً مقارنة بالفواكه والخضراوات.